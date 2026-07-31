Salud Municipal suma más de 70 toneladas de cacharros retirados para prevenir el dengue en Culiacán

Más de 70 toneladas de cacharros han sido recolectadas por el Ayuntamiento de Culiacán como parte de las acciones para prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, informó el director de Salud Municipal, Jesús Salvador Torres Flores.

Aseguró que, pese a mantenerse el municipio en "foco verde", no bajarán la guardia durante la temporada de lluvias.

Explicó que esta semana las brigadas de descacharrización trabajarán en la sindicatura de Quilá, en coordinación con autoridades locales y la Secretaría de Salud.

“Esta semana precisamente estaremos en la sindicatura de Quilá, ya hay un acuerdo para trabajar con todos los comisarios de esa localidad y darle seguimiento a lo que ya se ha venido realizando durante todo el año que es la descacharrización, que es una de las maneras más efectivas para prevenir la lucha contra el dengue”, señaló.

Indicó que, de acuerdo con la información de la Jurisdicción Sanitaria No. 4, en el Municipio se han confirmado alrededor de 33 casos de dengue en lo que va del año.

“Afortunadamente estamos en un foco verde, no ha habido tantos casos positivos; sin embargo, no bajamos la guardia, ya que ahorita con las lluvias empieza a reventar el huevecillo”, comentó.

Torres Flores informó que las jornadas han permitido retirar más de 70 toneladas de objetos que podrían convertirse en criaderos de mosquitos.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a aprovechar el servicio gratuito cuando llegue a sus colonias y evitar arrojar colchones, llantas u otros desechos en canales y ríos.

Destacó que la participación ciudadana ha sido favorable y reiteró que la principal medida de prevención sigue siendo mantener limpios los patios y eliminar recipientes con agua.