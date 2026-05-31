Salud no reporta traslados a hospitales tras riña en penal de Aguaruto

CULIACÁN._ Hasta el momento no se ha reportado el traslado de personas lesionadas a hospitales tras la riña registrada en el penal de Aguaruto este domingo, informó Cuitláhuac González Galindo, Secretario de Salud de Sinaloa.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, el incidente dejó un saldo de siete personas muertas y un herido.

El funcionario señaló que, en este tipo de hechos, los internos suelen recibir atención médica al interior del propio centro penitenciario y solo son trasladados a hospitales cuando las lesiones se agravan o rebasan la capacidad de atención interna.

“Muchas veces son heridos que ahí mismos ellos atienden. Entonces hasta ahorita no nos han reportado que hayan salido de ahí a ser atendidos a un hospital”.

Explicó que durante las próximas horas podría darse algún traslado en caso de que el estado de salud del lesionado se complique.

González Galindo reiteró que, hasta el momento, no se tiene registro de ingresos hospitalarios relacionados con estos hechos, lo que podría sugerir que las heridas no son de gravedad.

“Eso significa que las heridas no son tan fuertes. Creo que ahí usan más el punzocortante y eso a veces no llega a ser una penetración franca, les permite manejarlo”, explicó.

No obstante, advirtió que las lesiones por arma punzocortante pueden presentar complicaciones horas después de ocurridas.

“Nos ha pasado que en las primeras 12 horas no pasa nada, pero se complican las siguientes horas, pues ya ahora sí los llevan. Pero eso es de acuerdo con cómo va evolucionando el paciente realmente”.