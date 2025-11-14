$!Salud Ochoa presenta ‘El Halcón Blanco’, novela que denuncia la trata de personas y la violencia estructural

CULIACÁN._ “El Halcón Blanco”, una novela centrada en el tema de la trata de personas, cuya víctima principal es una niña llamada Paloma, fue presentada este viernes por su autora, Salud Ochoa, en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025.
Acompañada por Belém Angulo, periodista de Noroeste, Ochoa reveló que este libro nació directamente de su actividad periodística de investigación y compartió que la idea surgió tras un desafío impuesto por un editor que la puso a prueba.
En el evento, la escritora y la presentadora hablaron del seguimiento periodístico del caso que duró tres años, tiempo en el que Ochoa convivió con el sufrimiento de la madre de Paloma.
“A partir de ahí se empieza a dar seguimiento al caso y alrededor de tres años hasta que la mamá de la niña murió y el caso quedó en él olvido”, comentó Salud Ochoa.
Con ese caso, la escritora se dio cuenta de que ciertas historias merecen mucho más que el espacio fugaz de una nota periodística o un reportaje de un día.
“Estoy convencida que hay cosas que no se pueden quedar en una nota periodística, no se pueden quedar ni siquiera en un reportaje porque la vida va mucho más allá que una hoja de papel de un día”, señaló.
Aunque la trata de personas es el eje central de la trama, el libro expone otras formas de violencia cotidiana, configurando una denuncia de la violencia estructural.
La novela registra y aborda diferentes agresiones, como el machismo, el racismo y la discriminación, que son vida diaria.
“En el caso particular de la violencia y los diferentes tipos de violencia que se presentan, están en todos lados, en todas las formas, en todas las familias, en todas las sociedades y no es privativo de Sinaloa, Chihuahua o de Unión o de Tamaulipas. Yo creo que debemos de verlo como un gran problema que como sociedad tenemos que enfrentarlo”, compartió.
Preocupa percepción de violencia: Belém Angulo
La presentadora Belém Angulo, periodista de Noroeste, expresó su preocupación por la percepción de la violencia, ya que cuando ocurre una situación de inseguridad relacionada con el crimen organizado o un repunte de homicidios en Sinaloa o Chihuahua, la situación es normalizada.
“La violencia se cataloga como zona geográfica. Pasa a una situación de inseguridad relacionada con el crimen organizado en Sinaloa y como estás en Sinaloa no pasa nada, o pasa un tema de un repunte en homicidios en Chihuahua y no pasa nada porque es Chihuahua. Entonces creo muy oportuno este texto, porque considero que pone sobre la mesa y toma esta situación que no debe ser normalizada”, dijo Angulo.
Durante la exposición, Ochoa criticó la inmediatez actual y la desinformación, aparte sostuvo que el buen periodismo es esencial para vivir en una sociedad democrática, pero debe ser un periodismo de calidad.