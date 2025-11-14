$!Salud Ochoa presenta ‘El Halcón Blanco’, novela que denuncia la trata de personas y la violencia estructural

CULIACÁN._ “El Halcón Blanco”, una novela centrada en el tema de la trata de personas, cuya víctima principal es una niña llamada Paloma, fue presentada este viernes por su autora, Salud Ochoa, en la Feria Internacional del Libro Culiacán 2025. Acompañada por Belém Angulo, periodista de Noroeste, Ochoa reveló que este libro nació directamente de su actividad periodística de investigación y compartió que la idea surgió tras un desafío impuesto por un editor que la puso a prueba. En el evento, la escritora y la presentadora hablaron del seguimiento periodístico del caso que duró tres años, tiempo en el que Ochoa convivió con el sufrimiento de la madre de Paloma. “A partir de ahí se empieza a dar seguimiento al caso y alrededor de tres años hasta que la mamá de la niña murió y el caso quedó en él olvido”, comentó Salud Ochoa.

Con ese caso, la escritora se dio cuenta de que ciertas historias merecen mucho más que el espacio fugaz de una nota periodística o un reportaje de un día. “Estoy convencida que hay cosas que no se pueden quedar en una nota periodística, no se pueden quedar ni siquiera en un reportaje porque la vida va mucho más allá que una hoja de papel de un día”, señaló. Aunque la trata de personas es el eje central de la trama, el libro expone otras formas de violencia cotidiana, configurando una denuncia de la violencia estructural.

La novela registra y aborda diferentes agresiones, como el machismo, el racismo y la discriminación, que son vida diaria. “En el caso particular de la violencia y los diferentes tipos de violencia que se presentan, están en todos lados, en todas las formas, en todas las familias, en todas las sociedades y no es privativo de Sinaloa, Chihuahua o de Unión o de Tamaulipas. Yo creo que debemos de verlo como un gran problema que como sociedad tenemos que enfrentarlo”, compartió.