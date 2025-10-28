Salud Sinaloa desconoce caso de negligencia en penal de Aguaruto

El Secretario de Salud de Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, declaró que la dependencia a su cargo desconoce el caso del interno del Centro Penitenciario de Aguaruto al que se le aplicó por error pegamento en los ojos, ocurrido en enero de este año.

“Desconocemos el caso, pero vi ayer una nota que decía que fue en enero. Entonces, probablemente es un seguimiento a una investigación por parte de Derechos Humanos o lo que está habiendo. Pero no teníamos reporte del caso. Eso”, señaló.

González Galindo añadió que, por el contrario, la Secretaría de Salud está enfocada en apoyar la atención médica en los penales, buscando mejoras en infraestructura y condiciones para atender a los internos.

“Al contrario, donde estamos buscando cómo ayudar, apoyar más a la penitenciaría en cuanto a la atención médica. Hay comunicación ahorita con el secretario, con el general, para ver de qué manera podemos apoyarlos con algo de infraestructura y que tengan mejores condiciones para atender también a sus pacientes”, afirmó.

La declaración surge después de que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa emitiera recomendaciones a la Secretaría de Seguridad Pública por el caso, considerando que hubo violaciones a los derechos humanos del interno y negligencia médica por parte del personal del penal.

Esta semana se reveló una denuncia que fue presentada por familiares de una persona privada de la libertad que cumplía condena en el penal de Aguaruto cuando le fue aplicado super pegamento en los ojos.

La investigación investigó un supuesto “error” de colocación de pegamento tipo “Kola Loka” en ambos ojos por un médico del área de atención médica de la institución. De acuerdo con el expediente CEDH/VIIIBIS/SP/001/2025, los hechos ocurrieron el 5 de enero de 2025, cuando el interno acudió al área médica del penal por presentar ardor e irritación en los ojos.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital General de Culiacán, administrado por la Secretaría de Salud de Sinaloa, pero como no contaban con un especialista en oftalmología, fue enviado al Hospital Civil.

Derivado de esta investigación la CEDH realizó recomendaciones a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa por violentar los derechos de la persona que cumplía condena.