$!Salud Sinaloa exhorta a informarse sobre riesgos en la aplicación de sueros vitaminados

La Secretaría de Salud de Sinaloa emitió un exhorto a la población para informarse sobre los posibles riesgos asociados a la aplicación de sueros vitaminados, al advertir que este tipo de terapias intravenosas deben realizarse únicamente bajo supervisión de personal médico capacitado y con acreditación profesional.

A través de un mensaje oficial, la dependencia señaló la importancia de que estos procedimientos no se practiquen en establecimientos irregulares o sin las condiciones sanitarias adecuadas, debido a las posibles complicaciones que pueden derivarse de su uso inadecuado.

El llamado se da en un contexto nacional en el que se han reportado casos sospechosos relacionados con la aplicación de soluciones intravenosas por un mismo médico tratante en Sonora. De acuerdo con información actualizada al 7 de abril de 2026, se han contabilizado 11 casos, de los cuales 8 derivaron en defunciones, una persona continúa hospitalizada y dos más se han recuperado.