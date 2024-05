El Partido Acción Nacional denunció ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa a Claudia Liliana Valdez Aguilar, candidata de Morena por la Alcaldía de Rosario, por presunta colocación ilegal de propaganda en el Centro Histórico de dicho municipio, pero fue absuelta.

El proyecto proponía sancionar a Valdez Aguilar, ya que Teesin acudió al sitio mencionado y sí halló la evidencia para imponer una amonestación a la morenista, sin embargo, las Magistradas Aída Inzunza Cázarez y Carolina Chávez Rangel votaron en contra de sancionar a la candidata.

Los proyectos, denunciados por el Partido Acción Nacional, señalaron que Valdez Aguilar colgó una lona propagandística en el Centro Histórico de El Rosario, y eso atenta contra la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, referentes a la propaganda.

Asimismo, la denuncia del partido albiazul advirtió la presencia de una calcomanía alusiva a la candidata, colocada sobre un transformador de energía eléctrica, el cual debería considerarse como instalación pública y, por tanto, también es ilegal poner propaganda en ese espacio.

Los acumulados Teesin-PSE-32, 33 y 38, analizados por la Magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, contemplaban la existencia de infracciones, pues la autoridad recorrió los sitios mencionados y sí halló la evidencia propagandística, por lo que propuso una amonestación hacia la candidata morenista.

Sin embargo, tanto Chávez Rangel como Inzunza Cázarez se opusieron al proyecto de sentencia, ya que alegaron que en las últimas actualizaciones de la Ley del proceso electoral no impide explícitamente la colocación de propaganda en transformadores, ni menciona los centros históricos.

”En el reglamento vigente ya no aparece la figura de ‘centro histórico’, y lo que viene reclamando es que la propaganda electoral está dentro de un perímetro, de un área geográfica denominada ‘centro histórico’, eso no lo contempla ni la Ley ni el reglamento, contempla construcciones de valor cultural”, argumentó la Magistrada Aída Inzunza.

”(Transformadores de energía) Considero razón de más para no conocer de esa conducta. No advierto tampoco un medio probatorio que me lleve a la conclusión de que eso efectivamente es un bien público de equipamiento urbano”, justificó por su parte Carolina Chávez, Magistrada Presidenta del Teesin.

Tras la votación se obtuvo un empate técnico de dos votos a favor por los mismos en contra, y el voto de calidad dado por Chávez Rangel fue en sentido negativo.

La Magistrada Aída Inzunza Cázarez es hermana de Enrique Inzunza, ex Secretario de Gobierno y candidato al Senado de la República por Morena; la Magistrada Presidenta del Teesin, Carolina Chávez es hermana de Jesús Iván Chávez Rangel, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.