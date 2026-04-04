$!San Francisco de Tacuichamona celebra Semana Santa con devoción y tradiciones centenarias

San Francisco de Tacuichamona reafirmó su identidad y devoción con la realización de sus Fiestas Tradicionales de Semana Santa, una celebración centenaria que este 4 de abril volvió a unir a la comunidad en torno a sus raíces más profundas. La jornada, organizada por el Comité local en coordinación con la Dirección de Turismo Municipal de Culiacán, destacó por la preservación de expresiones culturales que definen la región.









Entre los momentos de mayor espiritualidad, los asistentes presenciaron el acto religioso “Gloria de Resurrección y Tumba del Calvario”, una representación cargada de simbolismo que ha sido transmitida de generación en generación. El ambiente festivo alcanzó su punto máximo con la tradicional Quema de Judas y la tamboreada. Al ritmo de la música de viento, un recorrido por las calles del pueblo llenó de color y entusiasmo el cierre de las festividades. En este marco, los más jóvenes también fueron protagonistas, ya que niños y jóvenes de la localidad interpretaron los tradicionales fariseos, participaron en carreras y competencias que mantienen vivo el relevo generacional de la fiesta. Además de los actos litúrgicos, los visitantes disfrutaron de una feria que ofreció lo mejor de la gastronomía regional.







