San Ignacio y Escuinapa tendrán lluvias fuertes este jueves en Sinaloa

San Ignacio y Escuinapa registrarán lluvias fuertes durante este jueves, de acuerdo con el pronóstico meteorológico matutino emitido para Sinaloa, que también contempla precipitaciones moderadas en otros siete municipios.

El reporte prevé un ambiente caluroso en la entidad, con temperaturas máximas de entre 38 y 42 grados, además de rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora.

Aunque durante buena parte del día prevalecerán condiciones de cielo despejado a medio nublado y baja probabilidad de lluvia en gran parte del estado, la interacción del Monzón Mexicano con canales de baja presión favorecerá el desarrollo de precipitaciones durante la tarde.

San Ignacio y Escuinapa concentran el mayor pronóstico, con lluvias fuertes de entre 25 y 50 milímetros.

En tanto, se esperan lluvias moderadas, de entre 5 y 25 milímetros, en Sinaloa municipio, Badiraguato, Cosalá, Elota, Mazatlán, Concordia y Rosario.

Choix presenta una probabilidad menor, con precipitaciones ligeras de entre 0.1 y 5 milímetros.

Para el resto de los municipios de Sinaloa se mantiene una baja probabilidad de lluvia durante este jueves.

Protección Civil señaló que las precipitaciones podrían intensificarse en los municipios de la zona sur durante la madrugada del viernes, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad y condiciones adversas para la circulación.

El pronóstico mantiene además temperaturas elevadas, por lo que las autoridades llaman a extremar cuidados ante la combinación de calor y humedad durante el día.