$!Sandra de apenas 6 años sueña con ser doctora para ayudar a la gente

Cuando Sandra de apenas 6 años piensa en el futuro lo hace con una seguridad que sorprende. La pequeña que cursa el primer año de primaria quiere ser doctora para ayudar a los demás. “Quiero ser doctora... porque me gusta cuidar a la gente”, dice.

A la niña le gusta bailar, dibujar y jugar a las escondidas con sus amigos en la escuela. Vive con su abuela, a quien quiere mucho, y convive con sus seis hermanos, algunos mayores y otros menores. Este Día de Reyes, espera que los Reyes Magos visiten su casa y con suerte le traigan una bicicleta, una muñeca tipo Barbie, una cocinita y maquillaje de juguete.