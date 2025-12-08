$!Sandra de apenas 6 años sueña con ser doctora para ayudar a la gente

Cuando Sandra de apenas 6 años piensa en el futuro lo hace con una seguridad que sorprende.
La pequeña que cursa el primer año de primaria quiere ser doctora para ayudar a los demás.
“Quiero ser doctora... porque me gusta cuidar a la gente”, dice.
A la niña le gusta bailar, dibujar y jugar a las escondidas con sus amigos en la escuela.
Vive con su abuela, a quien quiere mucho, y convive con sus seis hermanos, algunos mayores y otros menores.
Este Día de Reyes, espera que los Reyes Magos visiten su casa y con suerte le traigan una bicicleta, una muñeca tipo Barbie, una cocinita y maquillaje de juguete.
LA CAMPAÑA
Por segundo año consecutivo, la campaña Sé Un Rey Mago se realiza en coordinación de Noroeste con el colectivo de buscadoras “Sabuesos Guerreras”, por lo que en esta edición las historias están focalizadas a niños y niñas de familias que han sido tocadas por la violencia con la desaparición de un familiar.
PARTICIPE
Los donativos pueden ser entregados en las oficinas de Noroeste Culiacán en calle Ángel Flores 282 oriente, colonia Centro. La recepción de donaciones estará abierta hasta unos días antes del Día de Reyes.