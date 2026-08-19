SAT llama a regularizar adeudos antes del 31 de octubre

En Sinaloa, contribuyentes con adeudos fiscales todavía pueden aprovechar el Programa de Regularización Fiscal 2026, que permite reducir hasta 100 por ciento multas, recargos y gastos de ejecución, informó el Servicio de Administración Tributaria.

Alejandro Guerrero Almada, administrador desconcentrado de Recaudación Sinaloa, explicó que el programa está dirigido a personas físicas y empresas cuyos ingresos en 2024 no hayan superado los 300 millones de pesos y que no sean grandes contribuyentes.

“Es un programa que realmente ayuda mucho a los contribuyentes y realmente la finalidad es esa: ayudar al contribuyente para que regularice completamente su situación fiscal”, señaló.

Al 4 de agosto, detalló, el programa había permitido recuperar 6 mil 436 millones de pesos para la hacienda pública, mientras que se aplicaron estímulos por 6 mil 134 millones de pesos. En total, 38 mil 399 contribuyentes han obtenido el beneficio: 11 mil 404 empresas y 26 mil 995 personas físicas.

Explicó que el programa contempla adeudos generados en 2024 o ejercicios anteriores, así como multas, recargos y gastos de ejecución. También permite cubrir el monto pendiente en parcialidades, aunque conforme se acerca la fecha límite, el número de pagos disponible sería solo de dos meses.

Guerrero Almada explicó que pueden acceder quienes tengan créditos fiscales firmes o adeudos por contribuciones federales y cuotas compensatorias, entre otros supuestos.

También llamó a las empresas que cerraron o suspendieron actividades a revisar si mantienen créditos fiscales pendientes, pues la suspensión no elimina adeudos anteriores.

“No es borrón ni cuenta nueva, todo lo que quedó anteriormente obviamente se le sigue cobrando”, aclaró.

Indicó que los interesados tienen hasta el 31 de octubre para presentar su solicitud, ya sea mediante el Portal del SAT, Mi Portal o de manera presencial en sus oficinas.

Guerrero Almada agregó que el SAT atiende incluso sin cita a quienes busquen conocer su situación fiscal y las alternativas de pago disponibles.