$!SAT llevará oficinas móviles a municipios de Sinaloa para acercar trámites fiscales

Con trámites gratuitos y sin necesidad de cita, el Servicio de Administración Tributaria anunció que estará llevando sus servicios a distintos municipios de Sinaloa mediante unidades móviles, una estrategia con la que busca facilitar el acceso a quienes viven lejos de sus oficinas.

Julio Armando Sánchez Bojórquez, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Sinaloa, indicó que a través de las oficinas itinerantes, las personas contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), renovación o revocación de la e.firma para personas físicas, así como obtener la Constancia de Situación Fiscal y recibir asesoría personalizada.

“Realizamos trámites de inscripciones de RFC de personas físicas, realizamos el trámite de la firma electrónica por primera vez, renovación de la firma electrónica y orientación fiscal”, explicó.

A nivel nacional, detalló, durante 2026 las Oficinas Móviles han recorrido 465 municipios de las 32 entidades federativas, donde han atendido a 121 mil 161 personas y realizado 247 mil 71 trámites.