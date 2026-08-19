$!SAT llevará oficinas móviles a municipios de Sinaloa para acercar trámites fiscales

Con trámites gratuitos y sin necesidad de cita, el Servicio de Administración Tributaria anunció que estará llevando sus servicios a distintos municipios de Sinaloa mediante unidades móviles, una estrategia con la que busca facilitar el acceso a quienes viven lejos de sus oficinas.
Julio Armando Sánchez Bojórquez, administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente de Sinaloa, indicó que a través de las oficinas itinerantes, las personas contribuyentes pueden realizar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC), renovación o revocación de la e.firma para personas físicas, así como obtener la Constancia de Situación Fiscal y recibir asesoría personalizada.
“Realizamos trámites de inscripciones de RFC de personas físicas, realizamos el trámite de la firma electrónica por primera vez, renovación de la firma electrónica y orientación fiscal”, explicó.
A nivel nacional, detalló, durante 2026 las Oficinas Móviles han recorrido 465 municipios de las 32 entidades federativas, donde han atendido a 121 mil 161 personas y realizado 247 mil 71 trámites.
Sánchez Bojórquez destacó que para acudir a estas unidades no es necesario agendar una cita, por lo que las personas únicamente deben presentarse durante los días y horarios en que estén instaladas.
“Esta oficina no requiere agendar ningún tipo de cita, simplemente acuden el día que estemos instalados y los atendemos con estos trámites”, señaló.
En Sinaloa, informó que las unidades tienen programadas visitas a distintos municipios. Entre las actividades mencionó la presencia en Eldorado durante el 19 y 20 de agosto; el 21 de agosto en Culiacán, en el MASIN; el 24 de agosto en El Fuerte y el 27 de agosto en Choix.
El funcionario explicó que las oficinas móviles buscan facilitar el acceso a los servicios fiscales para personas que viven en comunidades alejadas, debido a que trasladarse hasta una oficina puede representar un gasto.
“Cualquier movimiento al contribuyente genera un gasto y hay veces que no tienen esa capacidad de poder asistir a una oficina”, comentó.
Como ejemplo de la respuesta que han tenido, señaló que durante una visita reciente a Cosalá se realizaron aproximadamente 250 trámites.
Dijo que las oficinas móviles forman parte de una estrategia permanente del SAT y que el calendario de recorridos se publica en el portal de la dependencia.
Destacó que todos los trámites y orientaciones que ofrece el SAT, tanto en sus oficinas como en las unidades móviles, son gratuitos.