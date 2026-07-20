SATES mantendrá abiertas solo las oficinas principales durante el periodo vacacional

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa informó que, con motivo del periodo vacacional del personal, del 20 al 31 de julio únicamente permanecerán en operación las Oficinas Principales de Recaudación ubicadas en los distintos municipios de la entidad.

Durante este periodo, la atención al público se brindará en un horario especial de 08:00 a 15:00 horas, con el propósito de garantizar la prestación de los servicios esenciales para los contribuyentes que requieran realizar trámites fiscales y vehiculares.

La dependencia precisó que los módulos y colecturías permanecerán cerrados de manera temporal durante el periodo vacacional y reanudarán sus actividades de forma habitual a partir del 3 de agosto.

Ante ello, SATES exhortó a la ciudadanía a planear con anticipación la realización de sus trámites para evitar contratiempos, además de hacer uso de los servicios digitales disponibles a través del portal oficial del Gobierno del Estado.

La dependencia señaló que las personas contribuyentes que requieran mayor información podrán acudir a las Oficinas Principales de Recaudación o consultar los canales oficiales de comunicación de SATES.