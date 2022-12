$!Saturación del sistema Infonavit aglomera a usuarios en Culiacán

Al menos ocho personas que estaban esperando turno, manifestaron a Noroeste que intentaron hacer el trámite en línea o por teléfono, pero no les fue posible porque la página de internet no respondía o no los dejaba avanzar, y vía telefónica, los asesores no atendían la llamada o la cortaban.

Quienes intentaron comunicarse por teléfono, lo hicieron desde hace dos semanas, otros hace una semana y algunos continuaban intentando en la fila hacerlo por internet, sin tener éxito.

El trámite será permanente, explicó a Noroeste el asesor que dio la primera atención a la ciudadanía, lo que generó confusión en los derechohabientes esperando turno.