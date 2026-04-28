SAyG y SADER apremian a acopiadoras para agilizar contratos y pagos del maíz en Sinaloa

La Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) llamaron a empresas bodegueras y compradoras de grano a agilizar los procesos de recepción y comercialización del maíz correspondiente al ciclo otoño-invierno 2025-2026.

La reunión fue encabezada por Ismael Bello Esquivel, acompañado por funcionarios federales de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con el propósito de afinar la mecánica operativa del programa federal para este cultivo.

Durante el encuentro, las autoridades exhortaron a las empresas acopiadoras a concretar contratos con los 25 mil 500 productores sinaloenses, para acelerar el pago de la cosecha de las 350 mil hectáreas registradas de maíz.

Bello Esquivel precisó que, siguiendo indicaciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del Gobernador Rubén Rocha Moya, existe coordinación entre ambos niveles de gobierno para evitar retrasos en los trámites de comercialización.

Además, recordó los apoyos extraordinarios acordados para mejorar el precio al productor: mil 300 pesos por tonelada por parte de la Federación y 400 pesos por tonelada del Gobierno estatal, para alcanzar un precio final de 6 mil pesos por tonelada.

“El proceso de pago de la cosecha de las 350 mil hectáreas registradas de maíz se dé de manera expedita”, señaló el funcionario al referirse al objetivo planteado a las bodegas.

Añadió que habilitar a las empresas como ventanillas de pago representa un avance, porque los recursos a dispersar por parte de la Federación y por primera vez por el Estado, se pretende que sea en el menor tiempo posible, para beneficio de todo el sector agrícola sinaloense.