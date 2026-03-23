SCJN pospone nuevamente resolución sobre posible regreso de Vargas Landeros a la alcaldía de Ahome

La resolución sobre el futuro político de Gerardo Vargas Landeros al frente del Ayuntamiento de Ahome continúa sin definirse, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazara por segunda ocasión consecutiva la discusión del proyecto que propone su reinstalación en el cargo.

Aunque el expediente había sido programado inicialmente para el pasado 3 de marzo, en aquella fecha fue retirado del orden del día. Posteriormente, se contempló su análisis en una nueva sesión, sin que finalmente fuera abordado, prolongando así la incertidumbre en torno al caso.

La propuesta fue elaborada por el ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, quien sostiene que durante el proceso en el que Vargas Landeros fue separado del cargo, el 2 de mayo de 2025, no se respetaron las formalidades necesarias al no involucrar al Ayuntamiento de Ahome como órgano colegiado.

El planteamiento indica que la notificación emitida en su momento por la entonces presidenta del Congreso local, Yeraldine Bonilla Valverde, se limitó a convocar al entonces alcalde para responder a título personal, sin extender el llamado al cuerpo municipal en su conjunto, pese a su carácter representativo.

Asimismo, el proyecto advierte que existían mecanismos alternativos para garantizar la participación institucional del Ayuntamiento, como la intervención de la Síndica procuradora, quien cuenta con atribuciones legales para asumir la representación jurídica del municipio.

Con base en estos elementos, el documento plantea que el procedimiento que derivó en la remoción del alcalde careció de una adecuada integración del órgano municipal, lo que abre la posibilidad de revertir dicha decisión.

Hasta ahora, no se ha definido una nueva fecha para la discusión del caso, aunque se prevé que pueda ser retomado en próximas sesiones del pleno.