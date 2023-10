CULIACÁN._ La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución que deja improcedentes dos deudas que tenía el Gobierno de Sinaloa, que representaban mil 360 millones de pesos, por lo que el Estado ya no tendrá que pagarlas.

El Gobernador celebró que estas deudas se cancelaran debido a su improcedencia.

“Uno es un tema de Fondo de Vivienda de jubilados, que ya habían determinado que el Estado nunca les dio; entonces, hoy resolvió la Corte que lo que importa es el Fondo de Vivienda de ahora, nosotros ya tenemos un Fondo de Vivienda para trabajadores del Estado, pero había demandas de jubilados de hacía 28 años, y la Corte resolvió que no es obligación del gobierno porque no se cotizó entonces, porque no había un Fondo en ese tiempo”, explicó el mandatario estatal.

“El segundo tema es de un Despacho de abogados vivales, que según esto le dieron asesoría al gobierno de Malova, se demandaron entre ellos, es decir, estos abogados demandaron al Despacho para que les pagaran los honorarios, argumentando que el responsable solidario era el gobierno, y por ello demandaban por 360 millones de pesos”.

El mandatario estatal añadió que este caso fue a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto que iba en perjuicio del gobierno de Sinaloa, para ordenarle el pago de esos 360 millones de pesos.