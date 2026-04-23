$!Se abre la posibilidad de consulta ciudadana para la construcción de la planta de metanol en Topolobampo

TOPOLOBAMPO, AHOME._ El Gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión con integrantes de comunidades indígenas del municipio de Ahome que manifestaron su oposición a la construcción de la planta Mexinol, proyectada en la sindicatura de Topolobampo.
El encuentro se realizó en el Centro Cultural de Topolobampo, donde también estuvieron presentes el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, y el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez.
Durante la reunión, habitantes expresaron directamente sus posturas e inquietudes respecto al proyecto industrial, enfocado en la producción de metanol verde.
Tras escuchar los planteamientos, el mandatario estatal señaló que propondrá la realización de una consulta ciudadana para que las personas que habitan en la zona de influencia del proyecto puedan expresar su opinión sobre su continuidad.
Asimismo, indicó que presentará ante la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, las inconformidades expresadas por asistentes en torno al Polo de Desarrollo de Topolobampo, incluido dentro de los proyectos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo.
Rocha Moya también planteó la posibilidad de realizar una consulta indígena relacionada con dicho Polo de Desarrollo, con el objetivo de valorar su viabilidad y los posibles beneficios para las comunidades de la región.
Además del tema industrial, durante el diálogo se abordaron solicitudes vinculadas con obras y necesidades sociales. En respuesta, el Gobernador informó que instruirá a su equipo para realizar un diagnóstico en la zona y anunció la ampliación del programa de certeza jurídica en Topolobampo, orientado a la entrega de títulos de propiedad a habitantes que lo requieran.