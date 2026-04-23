$!Se abre la posibilidad de consulta ciudadana para la construcción de la planta de metanol en Topolobampo

TOPOLOBAMPO, AHOME._ El Gobernador Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión con integrantes de comunidades indígenas del municipio de Ahome que manifestaron su oposición a la construcción de la planta Mexinol, proyectada en la sindicatura de Topolobampo.

El encuentro se realizó en el Centro Cultural de Topolobampo, donde también estuvieron presentes el secretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez, y el Presidente Municipal de Ahome, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez.

Durante la reunión, habitantes expresaron directamente sus posturas e inquietudes respecto al proyecto industrial, enfocado en la producción de metanol verde.

Tras escuchar los planteamientos, el mandatario estatal señaló que propondrá la realización de una consulta ciudadana para que las personas que habitan en la zona de influencia del proyecto puedan expresar su opinión sobre su continuidad.