$!Se acabaron las flores en Culiacán: bloqueos agrícolas detienen el flujo del producto a Sinaloa

Floristas en Culiacán enfrentan el desabasto de producto nuevo a causa de los bloqueos carreteros ocasionados por el Paro Nacional Agrícola en el sur del País; se espera que en las próximas horas se liberen las casetas bloqueadas en los estados afectados. Juan Antonio, de la florería López, explicó que aunado a las bajas ventas registradas en las últimas semanas se suma el problema de un posible desabasto de flores.

“Ahorita estamos atrasados con los tapones que hay en la carretera a causa de los agricultores que no nos dejan pasar nuestro producto y estamos atrasados. Esperemos que ya nos den permiso de que se vengan los traileros y que nos llegue la flor y veremos qué va pasar... Hay problemas, no hay flores en ningún lado, no venderemos flores. Tendremos apagado, pero no queremos eso, esperemos que todo esté bien, que se vengan y estemos al tiro”. El comerciante aseguró que el producto en su inventario sólo alcanza para cubrir la demanda hasta este 29 de octubre, así que dependen enteramente de la llegada de los pedidos de flor procedente del sur del País.