Karla Zamora Sánchez, madre que compartía lentes con sus dos hijas para apreciar el eclipse, comentó que esperó alrededor de 40 minutos en la fila antes de que se agotaran, por lo que tuvo que pedir prestado.

“Está muy bonito, no lo habíamos podido ver pero ya nos prestaron unos lentes y se ve muy padre... era más por las niñas, ellas lo quería ver y sí me ‘agüitó’ que no alcanzáramos lentes, pero ya lo vieron y están muy emocionadas”, mencionó Karla mientras su hija disfrutaba la vista.

Supuso que la asociación responsable no estimó la presencia de tantas personas, por lo que contaron con una cantidad insuficiente de lentes.

Por otro lado, Samuel Antonio Guevara Rojo expuso que duró una hora haciendo fila y logró obtener el equipo visual; sin embargo, presenció disturbios entre quienes no pudieron participar en la dinámica.

“Como que les faltó un poquito más de organización, tal vez no previeron que fuera a venir tanta gente. Al final, se dispersó mucho lo que era la organización ,y había mucho descontrol, había personas molestas, disgustadas más que nada”, señaló.