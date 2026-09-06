Se alista Sinaloa para Quinto Informe; Domínguez Nava encabezará rendición de cuentas

Graciela Domínguez Nava encabezará la presentación del Quinto Informe de Gobierno de Sinaloa, correspondiente al periodo constitucional iniciado por Rubén Rocha Moya, en un contexto marcado por la salida del Mandatario y la llegada de una tercera Gobernadora en funciones.

Domínguez Nava sostuvo este domingo una reunión con integrantes de su Gabinete estatal para revisar los avances en la elaboración del documento que será entregado al Congreso del Estado el próximo 15 de noviembre, de acuerdo con información difundida por el Gobierno de Sinaloa.

La Gobernadora estuvo acompañada por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, y los titulares de las dependencias estatales, quienes trabajan en la integración de los resultados, metas cumplidas y acciones realizadas durante el periodo que será objeto de la rendición de cuentas.

La particularidad de este Quinto Informe es que será presentado por Domínguez Nava, quien asumió la titularidad del Ejecutivo estatal después de que Rocha Moya solicitó licencia al cargo, luego de que su administración quedó bajo el escrutinio público por señalamientos provenientes del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con una red política que habría favorecido al crimen organizado.

Con la salida de Rocha Moya y los cambios posteriores en el Ejecutivo, Domínguez Nava se convierte en la tercera Gobernadora en funciones durante el periodo que originalmente correspondía al actual sexenio estatal.

El Gobierno estatal señaló que el documento buscará dar cuenta a los sinaloenses de los logros y acciones realizadas, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas.

La entrega formal del informe ante el Poder Legislativo está prevista para el 15 de noviembre, ante los diputados de la LXV Legislatura.