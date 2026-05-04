Se amplía la Semana Nacional de Vacunación durante todo el mes de mayo

Culiacán, Sinaloa.- La Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevó a cabo del 25 de abril al 2 de mayo, extenderá su periodo de ejecución durante todo el mes de mayo del presente año, informó el secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo.

Esta ampliación tiene como objetivo fortalecer las coberturas de vacunación en todo el territorio nacional, garantizando el acceso universal a los biológicos del esquema básico, con especial énfasis en la reciente integración de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).

“Hemos terminado la semana nacional de vacunación con cifras muy importantes de cobertura. Afortunadamente y con el gran esfuerzo de todas las instituciones se logró la meta en el tiempo esperado y fuimos evaluados por la Federación como el Estado que mejor cumplió con los porcentajes asignados. Es algo positivo, pero no nos detenemos, vamos a seguir vacunando, vamos a ampliar la campaña intensiva de vacunación por un mes y eso nos va a permitir seguir fortaleciendo el sistema de salud y buscar tener niños más saludables y protegidos para hacer frente a las enfermedades”, dijo.

El también director de los Servicios de Salud de Sinaloa señaló que, durante la primera semana de la jornada, el estado alcanzó al 100% la meta de vacunar a 40,000 personas, posicionándose en primer lugar, lo que refleja una respuesta positiva por parte de la población.

Las autoridades de salud reiteran el llamado a la ciudadanía para acudir a las unidades médicas y cetros de salud, a fin de completar sus esquemas y aprovechar la ampliación de esta importante jornada preventiva.