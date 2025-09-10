$!Se analiza la evolución que ha tenido la implementación de Currículo del Bachillerato UAS 2024, en la idea de encontrar áreas de oportunidad

Comprometidos en la mejora continua de la formación académica que se brinda en el nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y que la implementación del Currículo del Bachillerato UAS 2024, realmente tenga resultados óptimos y esté alineado a la Nueva Escuela Mexicana, se han realizado diferentes encuentros en las unidades regionales y hoy se ha conminado a los docentes a que hagan sus aportaciones, destacó Marisol Mendoza Flores.

La directora general de Escuelas Preparatorias de la UAS externó que si bien ya se tiene un año implementado este currículo no se puede decir que no necesite modificaciones, por lo que hoy lo que se quiere con su evaluación es encontrar áreas de oportunidades que se necesitan fortalecer y mejorar aún más. “Ha sido muy grato la implementación del currículo del Bachillerato UAS 2024, alienado a la Nueva Escuela Mexicana, ahorita ya lo tenemos en segundo grado como parte de la continuidad de este programa, de este plan 2024, y tercer año es el único que ahorita está implementando el plan de estudios anterior, que es el 2018”, destacó.

La académica universitaria detalló que el nuevo programa del currículo 2024 se caracteriza por estar enfocado en el aprendizaje significativo, en donde lo que el alumno aprende en la escuela lo lleve a su contexto en el que se desenvuelve. Así mismo comentó que para esta implementación se tuvieron que hacer varias modificaciones para lograr su consolidación y desarrollo, por lo que diseñaron nuevos libros de texto, programas de estudio, nuevas planeaciones didácticas, se reactivaron las evaluaciones institucionales de los planteles del bachillerato, se dio mantenimiento al funcionamiento del sistema de plataformas, entre otras acciones, elementos que se han estado revisando y evaluando en cada uno de los planteles.