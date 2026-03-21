Se analizará ajuste de tarifas al transporte público en Sinaloa: Rocha Moya

El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya informó que será durante la primera quincena de abril cuando se analice un posible ajuste en las tarifas del transporte público en la entidad.

El Mandatario estatal señaló que actualmente su gobierno mantiene mesas de trabajo con transportistas, con quienes se construye un calendario para valorar diversos rumbos en el sector.

“Hay un calendario que lo vamos a terminar en la primera quincena de abril con los transportistas para valorar el incremento”, expresó Rocha Moya.

Aclaró que, pese al aumento en el precio de la gasolina, no se contempla otorgar apoyos o subsidios al sector.

“No, no se ha previsto ningún tipo de apoyo”, sostuvo.

Indicó que el análisis no solo se centrará en un eventual aumento a las tarifas, sino también en compromisos para mejorar la calidad del servicio que se brinda a los usuarios.

“Vamos a valorar eso también, entre otras cosas que tienen que ver con el mejoramiento del servicio”, añadió.