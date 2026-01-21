$!Se aproxima tercera tormenta invernal y en la sierra de Sinaloa baja temperatura a 6 grados

Aunque los habitantes de Culiacán y las zonas costeras aún perciben el rigor del sol, el panorama meteorológico para el Estado cambiará con una tercera tormenta invernal, afectando principalmente las zonas serranas.

Mientras en gran parte de Sinaloa se mantienen temperaturas máximas que oscilan entre los 35 y 40 grados, el ambiente invernal ya se siente en las zonas altas, y se espera que este viernes se desarrolle la tormenta invernal, lo que traerá lluvias y un descenso en el termómetro.

Mientras que en Culiacán el ambiente matutino se mantiene entre los 18 y 21 grados, en las regiones serranas que colinda con Chihuahua la realidad es distinta, con mínimas que descienden hasta los seis y 12 grados.

Esta disparidad se acentúa con la probabilidad de lluvias ligeras o aisladas de 0.1 a 5 milímetros que se mantiene alta en las montañas limítrofes con Durango y el resto del Estado, ocasionadas por la inestabilidad atmosférica previa al sistema invernal.

El ambiente fresco a templado por las mañanas seguirá predominando en la región del Pacífico Norte, pero con el avance del sistema invernal, se recomienda a la población, especialmente en los municipios de Choix y Badiraguato, donde se esperan mínimas de 11 a 15 grados, tomar precauciones ante el cambio brusco de temperatura que se consolidará hacia el fin de semana.