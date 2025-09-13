$!Se brindará transporte público el día del Grito en Culiacán, pero estará sujeto a condiciones de seguridad, advierten choferes

Choferes del transporte público urbano brindarán servicio de madrugada el día del Grito de Independencia en Culiacán, pero estará sujeto a las condiciones de seguridad que ocurran durante el día o al momento de los festejos.

Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general de Sindicato de Choferes del Transporte Público en Culiacán, advirtió que ese día los camiones circularán con precaución y serán retirados si surge algún riesgo para no poner en peligro a pasajeros ni choferes.

“Si hay un percance ese día, a esas horas pues también los camiones se van a resguardar.

“Debemos tomar precaución nosotros, le vamos a pedir a los choferes que puedan salir, pero si miran algo anormal pues se les pedirá que salgan de inmediato porque no vamos a exponer las vidas ni la de los pasajeros... si hay un atentado en contra de algo pues lo sentimos, no se va a dar el servicio”, subrayó.

Transporte Público en Culiacán emitió un posicionamiento este viernes en contra de prestar el servicio el lunes 15 de septiembre para la celebración debido a las crisis de seguridad.

Tras su hacer pública su opinión tuvieron una reunión con Gobierno del Estado quien aseguró que se les brindaría seguridad en el lapso de las rutas que se ofrecerán.

“El Secretario de Gobierno Feliciano Castro, fue muy enfático en el tema de decir ‘sí lo vamos apoyar, va haber seguridad para todas las colonias y todos los camiones que vayan saliendo de ahí del grito van a ser no escoltados pero sí van a llevar un trayecto donde van a estar seguro y protegido por autoridad”, destacó el chofer Esteban Bernal.