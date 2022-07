Se buscará dar incentivos económicos para locatarios de la Obregón, en Culiacán, informa Javier Gaxiola Coppel

Ante la realización de las obras de remodelación de un tramo de la Avenida Álvaro Obregón en Culiacán el Secretario de Economía Javier Gaxiola Coppel señaló que se está buscando dañar lo menos posible a los 143 locatarios que están en esa zona, y para quienes se está planeando brindar un apoyo económico, esto debido a las bajas en sus ventas que pudieran llegar a presentar.

“Estamos viendo la manera de afectar lo menos posible, que sean afectados lo menos posible los comerciantes y a parte como Secretaría de Economía estamos trabajando en fondeos para que salgan adelante y no tengan los gastos, y sobrevivan en estos tiempos que van a estar unos cerrados, porque pues tienen pagos, tienen familias, tienen gastos que hacer, los vamos a apoyar en ese tema”, dijo.

“Desde hace varias semanas ya mandamos gente de la Secretaría, ya una reunión inclusive los locatarios, no nomas con obras públicas, sino también con la empresa que está llevando a cabo la construcción”.

Señaló que algunos negocios están platicando de que si se está trabajando del otro extremo de la calle, se puede seguir con los comercios habilitados del otro lado

“Estamos analizando que es lo que es más apropiado vamos a ver caso por caso, entonces el caso de Red Fosin, lo fondeos de Red Fosin es un ejemplo, les recuerdo que un crédito de Red Fosin es 9 por ciento para las mujeres y un 10 por ciento para los hombres, es el nivel de créditos en el mercado comercial, estamos hablando de 40, 50, 60 por ciento, entonces es básicamente dinero gratis, es un préstamo demasiado barato para apoyarlos”, comentó.

Señaló que hasta el momento no se ha dado ninguno de estos créditos, pero que existen al menos 143 locatarios los que están afectados por esta situación.

“Estamos viendo por casos particulares, no les puedo decir para no desincentivar o incentivar de más a alguien más, pero estamos viendo... no hay monto cada caso es diferente por sus necesidades”, dijo.

El Secretario explicó que son diferentes los giros de los comercios que se encuentran en esta zona de la ciudad en la que se están realizando las obras de construcción.

“Se va a generar un traje a la medida a cada uno de los comerciantes... en la Secretaría de Economía nos juntamos varios líderes de ellos se pusieron de acuerdo y ya platicamos con ellos, mañana volvemos a tener una reunión, esto ya se ha platicado también con el Presidente municipal”, comentó.

El pasado 13 de junio es cuando se dio el banderazo del inicio de las obras de remodelación de la avenida Álvaro Obregón al norte de la ciudad, el primero tramo es el que comprende la calle profesora Carlota Fernández hasta la calle profesora Martiniana Romero, de la colonia Lombardo Toledano, y el segundo tramo es de la calle Ignacio Ramírez hasta la calle Margarita Becerra, de la colonia 6 de Enero.

En esta obra se invertirán casi 90 millones de pesos en la regeneración vial y modernización urbana de la zona norte de Culiacán.