El Gobierno de Sinaloa buscará destinar mayores recursos al tema de seguridad dentro del presupuesto estatal para 2027, al considerar que es una de las principales preocupaciones de la población, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que se trabajará en la integración de un presupuesto que permita fortalecer las capacidades de respuesta de las autoridades de seguridad y atender las necesidades que enfrenta el estado en esta materia.

Indicó que la seguridad será uno de los rubros prioritarios al momento de realizar los ajustes y distribuir los recursos disponibles para el próximo ejercicio fiscal.

“En eso estamos trabajando, para construir un presupuesto que permita avanzar en atender muchas necesidades que partimos de la convicción que eso vendrá a reforzar las capacidades de respuesta de primera instancia, de la Secretaría de Seguridad en el Estado, pero en esta coyuntura de un trabajo interinstitucional que se da entre todas las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal”, expresó.

Recientemente, el Congreso del Estado informó que Sinaloa podría recibir alrededor de 68 mil millones de pesos de recursos federales para 2027, a los que se sumarían ingresos propios, con lo que el presupuesto estatal podría alcanzar aproximadamente 85 mil millones de pesos.

Estos recursos serán distribuidos por el Gobierno estatal entre los distintos rubros y dependencias, de acuerdo con las necesidades y prioridades que se establezcan para el próximo año.