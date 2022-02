Se ‘calienta’ Cabildo de Culiacán: Regidor, Alcalde y Secretario discuten por descuentos en el agua

El cuerpo de Cabildo del Ayuntamiento de Culiacán acordó por mayoría llevar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra la modificación de la Ley estatal que garantiza descuento en el recibo del agua para adultos mayores y personas discapacitadas.

Aunque el punto de acuerdo presentado en Cabildo contemplaba a la Sindicatura de Procuración como una de las figuras para promover el recurso legal, la Sindica María del Rosario Valdez Páez votó en contra de las intenciones del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro. En total hubieron ocho votos a favor y seis en contra.

Antes de la votación, el Regidor Sadol Osorio Porras, el Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuán y el Alcalde Estrada Ferreiro se enfrascaron en una discusión que subió de tono y hubieron connotaciones personales.

“Bienvenido el mes del amor, estamos en el mes de febrero, y me gusta mucho una canción de Rocío Durcal que dice ‘cómo han pasado los años, cómo han cambiado las cosas, las vueltas que dió la vida’ esa canción es muy buena. Lo que quiero comentarles aquí es una publicación de usted, Presidente, hace algunos años, donde le dice a los culiacanenses ‘tal como lo prometí en campaña: a ningún culiacanense se le cortará o limitará el servicio de agua potable por no pagar su recibo’”, dijo el Regidor, mostrando una publicación de 2018 de Noroeste en la que el primer edil presumió un alza en la recaudación en la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.

“Mire nada más lo que estamos haciendo ahora, señor Presidente, llenándonos de controversias, ojalá con la misma vehemencia vayan a solicitar recursos extraordinarios”

Después de esta intervención tomó la palabra el titular de la Secretaría del Ayuntamiento.

“Más allá del tema de fondo que se está viendo en esta petición, lo que se está viendo aquí es defender la autonomía del municipio, entonces si algunos regidores está de acuerdo en que otro poder pisotee los derechos del municipio y se meta en los asuntos que lo competen exclusivamente al municipio, pues cada quién sabrá si lo vota sí y defienden lo que deben defender”, dijo Herrera y Cairo Yarahuan.

A estas intervenciones le siguió un cerrado diálogo que no permitió espacios:

Regidor Sadol Osorio Porras: Si cumplir con la constitución es cumplir con los caprichos del presidente...

Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuán: No es capricho del presidente, regidor, es cumplir con el municipio. No es cumplir con los caprichos de usted.

Regidor Sadol Osorio Porras: Déjeme hablar, usted también tenga tolerancia y tenga el respeto, que no le gane ese amor... Muchas gracias, señor Secretario, por ser tan tolerante.

El Alcalde tomó la palabra para exponer que el Gobierno municipal no cuenta con los recursos para atender a la ciudadanía, y que las decisiones del legislativo como la actualización de las tablas catastrales y el descuento en el recibo del agua golpeaban las finanzas municipales.

“Para garantizar el derecho al agua potable no es gratuito, se requieren recursos para ello. Y si los recursos que tenemos son apenas suficientes y no nos dan más, pues que no nos los quiten los diputados y el Gobernador”, dijo Estrada Ferreiro.

Regidor Sadol Osorio Porras: Los tiempos tienen que ser de aquí para allá, y de allá para acá.

Alcalde Jesús Estrada Ferreiro: ¡A ver, compañero, hable lo que tenga que hablar!

Regidor Sadol Osorio Porras: No estoy denigrando de ninguna manera el nivel de debate, como usted lo ha hecho. Me queda claro que no le gusta comer a usted ninguna de las que guisa...

Secretario del Ayuntamiento Othón Herrera y Cairo Yarahuan: No se valen alusiones personales, regidor, en este cabildo, si quiere respetar, respete el cabildo.

Regidor Sadol Osorio Porras: Usted trabaja para el Ayuntamiento, Señor Secretario, no para el Presidente.