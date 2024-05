Lourdes Erika Sánchez Martínez, candidata a la Alcaldía de Culiacán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, se comprometió con los ciudadanos para brindar y restablecer los servicios básicos.

Comentó que si gana las elecciones del 2 de junio, la primera prioridad será proveer los servicios de agua potable, reconstrucción de calles, recolección de basura digna y más.

“Es bien importante que la gente sepa que lo que vive ahorita no está bien. Que no es normal que no tenga agua, que no es normal que las calles estén llenas de baches. Que no es normal que salgas de tu casa y el parque esté en total abandono”, dijo.

“Que no es normal que no tengamos canchas para el sano esparcimiento. Que no es normal que la recolección de basura no pase cuando menos tres veces por semana”, mencionó Lourdes Erika.