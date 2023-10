CULIACÁN._ El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya, prometió establecer una política más justa conforme a la certeza jurídica y a la legitimidad para las contrataciones de personal que se realicen en las distintas áreas del Gobierno del Estado.

Lo anterior ocurrió en la entrega de reconocimientos para 220 trabajadores estatales los cuales cumplieron 25 años de trabajo, en donde acompañó al Secretario del Stase Michel Benítez Uriarte.

“Vamos a establecer una política mucho más justa a efecto de otorgar las bases por eso que les dije, que no se arreglen en las alturas las bases, que a la gente le hagamos justicia y por eso los sindicatos son buenos”, mencionó.

“Si no estamos bien con los trabajadores, si no hacemos que mejoren cada vez sus condiciones de trabajo, no les vamos a dar un trato adecuado a los ciudadanos, para eso es el gobierno, para que les dé un buen trato a los ciudadanos, esta es una condición para que vivan mejor ustedes y sus hijos, vamos a entendernos mejor todavía”.