Se concretan 1,500 MDP para inversión pública productiva en Sinaloa

La participación de algunas instituciones bancarias en el proceso permitió concretar este jueves un financiamiento por 1,500 millones de pesos para inversión pública productiva en Sinaloa, mediante un esquema competitivo.

Este resultado refleja la confianza en el Gobierno del Estado, sustentada en el manejo responsable de las finanzas públicas, el bajo nivel de endeudamiento y la reducción de la deuda de corto plazo heredada a la actual administración.

El presente crédito solicitado forma parte de la autorización otorgada por el Congreso del Estado de Sinaloa para llevar a cabo procesos competitivos de financiamiento por hasta 2,200 millones de pesos, destinados a inversión pública productiva en infraestructura carretera, seguridad, parques, espacios deportivos y obras públicas en los 20 municipios del estado.

Dentro del primer paquete de obras se contempla la pavimentación con concreto asfáltico del camino San Benito–El Huejote, en el municipio de Mocorito, una vialidad que fortalecerá la conectividad de comunidades de la sierra en la zona centro del estado. Así, como la rehabilitación de tramos de la carretera Benito Juárez.

También se proyecta la construcción de un Centro de Desarrollo Comunitario en la colonia Benito Juárez, en Mazatlán, espacio que llevará el nombre del medallista mazatleco Marco Verde y que estará orientado a la convivencia social, el desarrollo comunitario y la formación deportiva.

El proceso de licitación pública para la contratación del crédito, iniciado el pasado 10 de abril, permitió evaluar las mejores condiciones financieras para el estado y concluyó con la asignación del contrato por 1,500 millones de pesos a Banobras, S.N.C.

Este financiamiento brindará liquidez al estado para continuar con obras de conectividad, esparcimiento, seguridad e infraestructura pública, atendiendo necesidades prioritarias de las y los sinaloenses y fortaleciendo el desarrollo regional de Sinaloa.