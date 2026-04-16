Se construyen 11 mil viviendas del Bienestar en 11 municipios de Sinaloa: Sebides

En Sinaloa, se construyen alrededor de 11 mil casas del programa Viviendas del Bienestar distribuidas en 11 municipios, informó el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos.

El funcionario estatal señaló que, en total, el estado cuenta con 19 proyectos vinculados a este programa de vivienda, de los cuales 13 ya se encuentran en construcción y el resto en distintas etapas de desarrollo.

Detalló que las obras se localizan en municipios como El Fuerte, Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán, Navolato, Concordia, Rosario y Mazatlán, entre otros.

López Campos explicó que estos proyectos forman parte de la meta federal de más de 56 mil viviendas para Sinaloa durante el sexenio, y precisó que las 11 mil casas actualmente en proceso corresponden a la etapa en ejecución.

“Son 56 mil viviendas las que se van a hacer en los seis años de la Presidenta Claudia (Sheinbaum). Ya estamos haciendo en este momento construyendo 11 mil viviendas”, expresó.

Sobre la selección de predios, indicó que estos deben cumplir con criterios establecidos por las instancias operadoras del programa, Infonavit, Fovissste y Conavi; principalmente estar dentro de la mancha urbana y contar con condiciones que garanticen acceso a servicios públicos.

“Si el predio en ningún momento o difícilmente va a poder cubrir esa necesidad, no se palomea”.

Reconoció que algunos proyectos han enfrentado inconformidades, como ocurrió en Ahome, donde vecinos se manifestaron por el uso de un espacio que consideraban área verde.

No obstante, aseguró que estos casos “se han ido solventando”, y mencionó que en ese municipio se atendió la demanda mediante la construcción de un parque cercano.

López Campos añadió que actualmente no se tiene registro de obras detenidas por conflictos de este tipo y llamó a la población a no realizar pagos a intermediarios, al reiterar que el acceso al programa es gratuito y que los procesos de selección se realizan directamente a través de las instituciones correspondientes.