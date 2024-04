“La mayoría de los grupos, son seis en este caso en mi escuela, la mayoría está arriba de 35, 37; si no me equivoco, el máximo ahorita es de 39. Aunado a eso, vienen otras situaciones que se presentan, por ejemplo, las necesidades de a lo mejor mobiliario, de espacio”, mencionó Nieblas Villa.

“No, no. Sí somos capaces porque lo hemos demostrado, tenemos años demostrándolo. En estos siete años que tengo trabajando, yo creo que cinco he tenido a más de 35 alumnos... pero no debería, no por la carga, sino porque no es igual”, indicó.

“En colegio tiene un alumnado de 10, 15, 20 alumnos máximo y la atención puede ser un poquito más personalizada. Es claramente que si el día o la jornada tiene cuatro horas, tengo que repartir esas cuatro horas para repartir a los 30 o pues, en el otro caso, tener estas mismas cuatro horas para atender a 15 niños”, precisó.

De la misma manera, mencionó que sí hay escuelas primarias públicas con menos demanda de alumnos, pero que son alrededor de una entre 80 escuelas.

“Por lo regular es en turnos vespertinos, pero es una de 80 escuelas, las que te cuenta con menos de 30 alumnos en una escuela pública”, contó.

“Todos los demás casos que conozco, los números por los suelos... y más en el turno matutino, que es el más peleado”, comentó la maestra.

Erendira Paola expresó que a pesar de la cantidad de niños que enseñar y las dificultades que trae consigo, nunca lo ha considerado como una carga, ya que es algo que le ha gustado hacer desde que culminó sus estudios.

“Desmotivarme como tal no, a mí me gusta lo que hago, lo disfruto bastante y nos seguimos preparando tanto yo como mis compañeros, nos seguimos preparando para dar lo mejor de nosotros”, expresó.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública y el Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, en Sinaloa el promedio de alumnos atendidos por docente en educación básica hasta 2022 es de 18.

Ese registro se repite tres veces, ya que desde el 2020 se tiene y durante el 2013 al 2019 se contaba con 19 alumnos atendidos por maestro en un ciclo escolar.

Así también, en el 2011 y 2012 se contó con el total de 20 alumnos en promedio en las aulas escolares.

Por otro lado, los datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Intercensal y Conteo de Población y Vivienda, con respecto al promedio de asistencia escolar en Sinaloa hasta el 2020, eran de 29 alumnos en las aulas.

De la misma manera, en el 2019 la asistencia era de 32 alumnos en las escuelas del estado y el año posterior a este 31.