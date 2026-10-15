Se debe priorizar transformación de penales de Sinaloa antes de construir nuevos: Llausás

Antes de invertir en la construcción de nuevos centros penitenciarios, se deben transformar los penales existentes en Sinaloa, separar a los internos peligrosos y fortalecer los programas de reinserción social, consideró Javier Llausás Magaña, director de Culiacán Participa.

Tras los hechos violentos registrados en el penal de El Castillo, en Mazatlán, donde murieron 11 presos y un niño, de 2 años de edad, que se encontraba de visita, Llausás Magaña señaló que es necesario revisar las condiciones de las cárceles y priorizar cambios en su funcionamiento.

“Lo que sucedió en el penal, la verdad, es lamentable, que un niño haya perdido la vida, tenemos que revisar nuestros penales. Más que construir uno nuevo, quizás la inversión se deba de aplicar en transformar los que tenemos, dividir a los presos peligrosos”, expresó.

Consideró que separar a los internos violentos y de alto riesgo permitiría que el resto de la población penitenciaria tuviera acceso a programas de educación, trabajo y capacitación enfocados en su reintegración social.

“Si separamos a los violentos y a los de alto riesgo y peligro, casi el 80, 90 por ciento del resto de los presos pueden convivir en programas de reinserción donde hasta la sociedad puede convivir con ellos”, dijo.

Llausás Magaña sostuvo que la inversión penitenciaria no debe concentrarse únicamente en infraestructura, sino también en desarrollar programas que atiendan las necesidades humanas y sociales de las personas privadas de la libertad.

“Lo que sucedió en el penal de Mazatlán nos llama a hacer algo más que invertir en ladrillos, en arquitectura e ingeniería; tenemos que construir también programas humanos y de reinserción dentro del penal”, manifestó.

Tras la riña en el penal de Mazatlán, el Gobierno federal anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios en el País, uno de ellos en Sinaloa que estaría en Culiacán.