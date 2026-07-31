$!Se desborda alcantarilla con aguas negras sobre el Malecón Viejo en Culiacán

Una alcantarilla permanece destapada y con un fuerte desborde de aguas negras sobre el Bulevar Paseo Niños Héroes (Malecón Viejo), en Culiacán, provocando que el agua contaminada corra sobre uno de los carriles de la vialidad principal. El desborde se registra a la altura del Zoológico de Culiacán, donde una alcantarilla permanece abierta sobre la banqueta del lado que colinda con el río.

Del sitio emanan intensos olores fétidos, mientras las aguas negras se extienden hacia la vialidad, generando molestias entre peatones y automovilistas que circulan por la zona. Hasta el momento no se observa la presencia de personal de la Japac realizando trabajos para reparar o controlar el derrame de aguas residuales.