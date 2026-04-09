Se desconoce si último minero atrapado en Rosario está con vida: Rocha

El Gobernador Rubén Rocha Moya señaló que hasta el momento se desconoce si el último minero atrapado en la mina Santa Fe, ubicada en la comunidad de El Chele, en Rosario, se encuentra con vida.

A dos semanas del accidente, indicó que los trabajos de rescate continúan, aunque reconoció no contar con información precisa sobre los avances más recientes.

“No tengo detalles a ciencia cierta, pero hay un operativo que ha venido funcionando y que sigue ahí”, expresó.

Explicó que las labores se concentran en la extracción de agua y en el acceso a la zona donde previamente fueron localizados los otros trabajadores.

“Siguen sacando agua y siguen metiéndose en dirección al punto donde más o menos se encontraron a los dos últimos, al con vida y al sin vida. Siempre se ha presumido que ahí estaban los tres”, detalló.

Sobre el estado de salud del minero que fue rescatado con vida, el Gobernador aseguró que se encuentra fuera de peligro y ya fue atendido por personal médico.

“Está muy bien, no tiene ningún problema. Ya fue checado y atendido por los médicos en Mazatlán”, dijo.

En cuanto al trabajador que fue localizado sin vida, Rocha Moya mencionó que su fallecimiento tenía tiempo de haber ocurrido al momento de su recuperación.

“En realidad, su estado ya era avanzado, tenía tiempo de haber fallecido”, comentó.

Respecto al minero que aún permanece atrapado, reiteró que no existe confirmación sobre su condición.

“Se desconoce”, respondió de manera breve.

Al ser cuestionado sobre posibles apoyos por parte del Gobierno del Estado, señaló que los trabajadores pertenecen a una empresa privada, por lo que cuentan con prestaciones laborales.

“Ellos son empleados de una empresa privada que seguramente tienen sus prestaciones, y eso es fundamental”, puntualizó.