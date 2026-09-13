Se deslinda Sabuesos Guerreras de actos durante marcha por la paz en Culiacán

La Asociación Civil Sabuesos Guerreras se deslindó de cualquier acto registrado este domingo durante la marcha por la paz en Culiacán, y rechazó que la participación en el espacio sea atribuida a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en general.

A través de un comunicado público emitido este 13 de septiembre, el colectivo señaló que su labor se desarrolla bajo principios de no violencia y respeto civil, por lo que reprobó que las causas sociales de búsqueda sean utilizadas para justificar actos violentos.

“Nos deslindamos de forma total e inequívoca de cualquier acto, grupo, manifestación o narrativa que promueva, genere o recurra a la violencia en cualquiera de sus formas”, expuso la organización.

Lo anterior después de que durante la marcha por la paz se hiciera uso de piñatas con los rostros de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de la Comisionada de Búsqueda estatal Karina Elizabeth Márquez Calderón y que fueran incendiados por manifestantes como parte de una representación.

Sabuesos Guerreras afirmó que su exigencia de verdad y justicia por sus familiares desaparecidos se ha desarrollado y continuará desarrollándose de manera pacífica.