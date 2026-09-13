Se deslinda Sabuesos Guerreras de actos durante marcha por la paz en Culiacán

La Asociación Civil Sabuesos Guerreras se deslindó de cualquier acto registrado este domingo durante la marcha por la paz en Culiacán, y rechazó que la participación en el espacio sea atribuida a los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en general.
A través de un comunicado público emitido este 13 de septiembre, el colectivo señaló que su labor se desarrolla bajo principios de no violencia y respeto civil, por lo que reprobó que las causas sociales de búsqueda sean utilizadas para justificar actos violentos.
“Nos deslindamos de forma total e inequívoca de cualquier acto, grupo, manifestación o narrativa que promueva, genere o recurra a la violencia en cualquiera de sus formas”, expuso la organización.
Lo anterior después de que durante la marcha por la paz se hiciera uso de piñatas con los rostros de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y de la Comisionada de Búsqueda estatal Karina Elizabeth Márquez Calderón y que fueran incendiados por manifestantes como parte de una representación.
Sabuesos Guerreras afirmó que su exigencia de verdad y justicia por sus familiares desaparecidos se ha desarrollado y continuará desarrollándose de manera pacífica.
Asimismo, rechazó que el colectivo defienda a algún funcionario público o que sus integrantes actúen por intereses políticos o partidistas.
“Aclaramos firmemente que no defendemos a ningún funcionario público ni nos movemos por intereses políticos o partidistas. Nuestra única bandera y motivación es encontrar a nuestros hijos y familiares desaparecidos”, sostuvo.
El colectivo también pidió a los medios de comunicación evitar generalizar al referirse a las madres buscadoras cuando se reporten hechos de violencia o vandalismo ocurridos durante movilizaciones.
“Hacemos un llamado enérgico a los medios de comunicación para que no generalicen al usar los términos de ‘madres con desaparecidos’ o ‘rastreadoras’ al reportar hechos de violencia o vandalismo”, señaló.
Sabuesos Guerreras consideró que los actos individuales de determinados grupos no representan el actuar ni los valores de los colectivos de búsqueda, por lo que exigió precisión y responsabilidad periodística para evitar la criminalización o estigmatización de su labor humanitaria.
El colectivo manifestó además que mantiene una postura de diálogo con las instituciones y el Gobierno para avanzar en las labores de localización y justicia.
“Somos una Asociación volcada al diálogo con el gobierno para aportar, proponer y avanzar conjuntamente en las tareas de localización y justicia”, indicó.
Finalmente, las familias firmantes expresaron su inconformidad con los actos violentos ocurridos durante la jornada y reivindicaron la línea pacífica que, señalaron, ha caracterizado históricamente al colectivo.