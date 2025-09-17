Se desmarca sector hotelero de declaración de ‘Lord Molécula’

La Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán desmintió las declaraciones realizadas por el comunicador conocido como Lord Molécula durante la conferencia matutina presidencial, al considerar que carecen de sustento.
En un mensaje José de las Rivas, presidente del organismo, indicó que el sector se reunió con el comunicador Carlos Pozo Soto en una visita que sostuvo en Sinaloa.
En el encuentro le expusieron de manera directa la gravedad de la situación de inseguridad en la ciudad. Durante esa reunión, aseguró, el comunicador se mostró alarmado por lo expuesto y se comprometió a entregar un documento con el posicionamiento del sector a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
“El señor se quedó alarmado por la gravedad de lo que sucede y acordó con nosotros hacer llegar a la presidenta de la República el documento que aquí les anexo”, señaló de las Rivas en el mensaje difundido.
El dirigente empresarial subrayó que lo que resulta inexplicable es el cambio en el discurso del comunicador, quien en la conferencia de prensa presidencial habría transmitido una narrativa distinta a la que se le presentó en Culiacán.
“Por qué cambió sus declaraciones y su narrativa es un misterio, pero así lo avala su actuar”, puntualizó.
Los hoteleros recalcaron que el sector turístico no es ajeno a los problemas de inseguridad que impactan la imagen de la ciudad y, por tanto, insistieron en que es indispensable reconocerlos y atenderlos desde la autoridad para garantizar condiciones que favorezcan la actividad económica.
A este mensaje se adjuntó un oficio en el que el sector empresarial le pide a la Presidenta una reunión para atender el tema de la crisis de seguridad. El documento data del 15 de agosto de 2025 y se encuentra firmado por la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, Canaco Culiacán, Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, Coparmex, Canacintra, Cmic y Ammje.