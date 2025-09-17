Se desmarca sector hotelero de declaración de ‘Lord Molécula’

La Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán desmintió las declaraciones realizadas por el comunicador conocido como Lord Molécula durante la conferencia matutina presidencial, al considerar que carecen de sustento.

En un mensaje José de las Rivas, presidente del organismo, indicó que el sector se reunió con el comunicador Carlos Pozo Soto en una visita que sostuvo en Sinaloa.

En el encuentro le expusieron de manera directa la gravedad de la situación de inseguridad en la ciudad. Durante esa reunión, aseguró, el comunicador se mostró alarmado por lo expuesto y se comprometió a entregar un documento con el posicionamiento del sector a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

“El señor se quedó alarmado por la gravedad de lo que sucede y acordó con nosotros hacer llegar a la presidenta de la República el documento que aquí les anexo”, señaló de las Rivas en el mensaje difundido.

El dirigente empresarial subrayó que lo que resulta inexplicable es el cambio en el discurso del comunicador, quien en la conferencia de prensa presidencial habría transmitido una narrativa distinta a la que se le presentó en Culiacán.

“Por qué cambió sus declaraciones y su narrativa es un misterio, pero así lo avala su actuar”, puntualizó.