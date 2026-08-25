Se desplazan 50 familias de Copala, en Concordia, por presunta violencia, reporta Sebides

Alrededor de 50 familias de Copala, Concordia, tuvieron que desplazarse de su comunidad ante una situación que estaría relacionada con hechos de violencia, informó Francisco Javier Barrón Aguayo, Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa.

Señaló que recibió el reporte apenas este martes y que, aunque todavía no cuenta con información suficiente para confirmar que la violencia fue la causa del desplazamiento.

“Hace una hora me pasaron un informe de Concordia, mañana voy a atenderlos... son las 50 familias desplazadas de Copala en Concordia”.

“Al parecer sí (fue por violencia), no te lo puedo confirmar porque no tengo el dato, pero parece que sí”.

Además, aseguró que mañana acudirá personalmente para atender a las familias desplazadas.

Barrón Aguayo explicó que acudirá acompañado del Presidente Municipal, Óscar Zamudio Pérez y del Sistema DIF, con el objetivo de conocer directamente las condiciones en las que se encuentran y determinar qué necesitan.

Entre los apoyos, detalló que contempla llevar despensas, cobijas, chamarras y catres, además de atención médica en caso de que sea necesaria.

El Secretario afirmó que si las condiciones lo requieren, incluso podría habilitarse un albergue para atenderlas.

“Si es necesario abrir un albergue, lo haremos, pero no los vamos a dejar solos”, aseguró.