$!Se destapa Taniyama para elecciones de 2027; llama a construir bloque ciudadano

CULIACÁN._ En medio de un conversatorio ciudadano sobre seguridad, celebrado este sábado en Culiacán, Miguel Taniyama anunció que participará como candidato en las elecciones de 2027.
El empresario y chef sinaloense afirmó que continuará en la lucha política para impulsar un bloque ciudadano frente a los partidos tradicionales.
El planteamiento surgió durante la sesión de preguntas y respuestas del conversatorio “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, cuando un asistente cuestionó a los participantes por qué quienes han buscado cargos públicos desde la ciudadanía han “bajado la guardia” en la política.
“Sí voy a ir a la elección”, declaró ante los asistentes, pero sin detallar a qué cargo buscará contender.
En su respuesta, Taniyama recordó su participación en la contienda electoral de 2018, cuando formó parte de una fórmula al Senado junto con el empresario Manuel Clouthier Carrillo.
Según explicó, en aquella elección obtuvieron alrededor del 7 por ciento de los votos. Tras ese resultado, relató que Clouthier Carrillo decidió retirarse de la competencia electoral.
“Me dijo: ‘Vámonos a chambear, vámonos a nuestro negocio. La gente no entendió y no nos quiere’”, recordó.
Taniyama señaló que con el paso del tiempo decidió volver a levantar la voz en el ámbito público.
“Hoy voy a levantar la voz. No soporto dejar de ser quien soy”, expresó.
Durante su intervención también atribuyó la permanencia de los actuales gobiernos a la falta de participación ciudadana.
A su juicio, la apatía social ha permitido que algunos partidos se mantengan en el poder.
“Morena no gana, la dejamos ganar”, afirmó.
El empresario sostuvo que los niveles de abstención reflejan un desánimo creciente entre la población.
“Los números de la apatía están más altos que nunca”, dijo.
También señaló que el miedo influye en la falta de participación pública de empresarios, trabajadores y ciudadanos.
Taniyama indicó que muchas personas evitan manifestarse por temor a represalias que puedan afectar sus negocios, empleos o familias.
“La gente le tiene no solamente miedo al narco, le tienen miedo al gobierno”.
Aseguró que, pese a ese contexto, ha decidido mantenerse activo en la vida pública.
“Vivir hincado, postrado ante la corrupción del gobierno y del narco, no es vivir”, señaló.
En ese contexto, Taniyama confirmó que buscará participar nuevamente en el proceso electoral.
Agregó que su intención es impulsar un bloque ciudadano integrado por personas que, dijo, sean honestas y claras en sus ideas.
“De eso se trata esto de hacer verdaderamente un bloque ciudadano de gente honesta, de gente clara en ideas y pensamientos”, concluyó.