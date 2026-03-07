$!Se destapa Taniyama para elecciones de 2027; llama a construir bloque ciudadano

CULIACÁN._ En medio de un conversatorio ciudadano sobre seguridad, celebrado este sábado en Culiacán, Miguel Taniyama anunció que participará como candidato en las elecciones de 2027.

El empresario y chef sinaloense afirmó que continuará en la lucha política para impulsar un bloque ciudadano frente a los partidos tradicionales.

El planteamiento surgió durante la sesión de preguntas y respuestas del conversatorio “El futuro de la seguridad de Sinaloa: ¿Hacia dónde y cómo?”, cuando un asistente cuestionó a los participantes por qué quienes han buscado cargos públicos desde la ciudadanía han “bajado la guardia” en la política.

“Sí voy a ir a la elección”, declaró ante los asistentes, pero sin detallar a qué cargo buscará contender.

En su respuesta, Taniyama recordó su participación en la contienda electoral de 2018, cuando formó parte de una fórmula al Senado junto con el empresario Manuel Clouthier Carrillo.