Se destinan 420 mdp para rehabilitar carreteras federales y 83 mdp a carreteras estatales

Culiacán, Sinaloa, martes 17 de marzo de 2026. Con recursos por el orden de los 420 millones de pesos, el Gobierno Federal rehabilitará más de 144 kilómetros de carreteras federales en Sinaloa y Gobierno del Estado trabaja ya en rehabilitar las rúas estatales con recursos por 83 millones de pesos, informó el secretario de Obras Públicas de Gobierno, Raúl Mortero Zamudio.

En la conferencia Semanera donde el gobernador, Rubén Rocha Moya, instruyó al titular de Obras Públicas para que las carreteras estén en buen estado para antes de Semana Santa a fin de evitar accidentes.

“Hay áreas que necesitan reencarpetado y otras que son bacheo. Y el compromiso es que todas las carreteras, que se entienda bien, y que sean eficientes en eso, todos los destinos turísticos, todas las carreteras deben estar debidamente habilitadas, que no haya accidentes producto de los llamados socavones, el tema de los baches que son bachecitos y al rato se convierten en socavones, nada, con todas las carreteras”, expresó.

Del programa de conservación de carreteras por parte del Gobierno Federal, Montero Zamudio destacó que la SICT está lanzando 15 licitaciones para conservación y reparación de carreteras federales, desde Las Brisas hasta los límites con Sonora y en la zona centro, están El Diez, El Quemadito, Ejido Canán y Costa Rica y en la zona sur: La Concha, Ojo de Agua de Palmillas, el Trébol; en Rosario, Tambo viejo y El Huejote.

“Contempla el reencarpetado de 144 kilómetros con una inversión aproximada de 420 millones. Digamos que en la zona norte, , de toda la red federal, va a pasar por Las Brisas, San Rafael, Cuatro Caminos, Gabriel Leyva Solano, Ejido Figueroa, El Campesino, Guasave, Ruiz Cortínez número 3, Adolfo Ruiz Cortínez, Juan José Ríos, Los Mochis, Flor Azul, Zapotillo 2, Ejido Las Calaveras, Alfonso G. Calderón, Poblado 6, Los Natoches, Chihuahuita, Poblado número 5, El Carrizo, Venustiano Carranza y Reforma, Guillermo Chávez Talamantes, Dolores Hidalgo, El Desengaño y Emigdio Ruiz, esto es en la zona norte”, mencionó el titular de la SOP.