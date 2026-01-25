$!Se dispara el robo a comercios en Sinaloa: 2025 marca cifra récord de incidencia

El sector comercial en el estado enfrenta un panorama crítico ante el incremento sostenido en los robos a locales, según revelan las estadísticas oficiales de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Al cierre del ciclo actual de 2025, se han contabilizado un total de 2 mil 249 incidentes, la cifra más alta registrada en los últimos siete años.

Las cifras demuestran que, tras una ligera disminución en 2020 con 910 casos, la incidencia no ha dejado de crecer, mientras que en 2019 se registraron 990 robos, para el año 2024 la cifra superó los 2 mil 50 incidentes, culminando en los 2 mil 249 reportados en 2025.

Este incremento también se refleja en la tasa por cada 100,000 habitantes, la cual ha pasado de 33.37 en 2019 a un preocupante 74.30 en 2025, lo que representa más del doble de la incidencia poblacional en un periodo de seis años.

El análisis mensual del 2025 destaca que febrero fue el mes con mayor actividad delictiva, registrando 283 robos, seguido por abril con 227 y marzo con 221.

En contraste, los meses de septiembre con 120 robos, octubre con 124 y noviembre con 95 mostraron las cifras más bajas del año, aunque el promedio anual se mantiene elevado en comparación con periodos anteriores como 2019 o 2020.