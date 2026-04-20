Se disparan emergencias en Culiacán: Bomberos igualan en 20 días los servicios de todo un mes

En apenas 20 días transcurridos del mes de abril, el Cuerpo de Bomberos de Culiacán ya alcanzó el total de servicios atendidos durante todo el mes del año pasado, situación que mantiene en alerta a la corporación por el fuerte desgaste físico del personal y los altos costos operativos.

De acuerdo con Efraín Araujo Zazueta, Comandante de Bomberos de Culiacán, la cifra de salidas ha crecido, ya que en los 30 días de abril de 2025 se registraron 232 servicios, en lo que va de este mes ya se contabilizan 238 llamadas de emergencia, restando aún un tercio del periodo por transcurrir.

“El año pasado fueron 232 salidas en 30 días y en este mes van 238 salidas en 20 días. El desgaste físico de los muchachos, de maquinaria, equipo y sobre todo el gasto operativo son sustancialmente más altos este mes que el mismo mes del año pasado”, señaló Araujo Zazueta.

El reporte oficial indica que el tipo de incidente más frecuente y que genera mayor preocupación es el incendio de maleza en lotes baldíos.

El año pasado se atendieron 49 casos en todo el mes, pero en los primeros 20 días de este abril la cifra ya escaló a 62 salidas.

“El incremento es bastante fuerte, se incrementa en 13 casos más con 10 días menos”, señaló Araujo Zazueta,

También destacó que esta situación se repite en los incendios de basura en terrenos deshabitados, donde ya se igualó la cifra de 26 incidentes del año anterior.

El segundo lugar en la lista de emergencias lo ocupan las fugas de gas LP.

En este rubro, el comandante compartió que el aumento es alarmante y que el año pasado hubo 21 salidas en el mes, mientras que hoy ya se han atendido 40 casos en solo 20 días, lo que representa un promedio de dos servicios diarios frente al 0.7 del periodo anterior.

Otros rubros que presentan incrementos o tendencias similares son los incendios en comercios con 8 casos este año contra 4 del anterior y los incendios en casa habitación con 25 incendios registrados mientras que el año pasado cerró con 29 casos.

Araujo Zazueta advirtió que más allá del gasto económico, lo que más preocupa es que el equipo se encuentre ocupado atendiendo quemas de maleza o basura cuando surja una emergencia donde haya vidas humanas o pérdidas materiales de gravedad en riesgo.

“Los tiempos de respuesta se van a prolongar y el daño que provoque el incendio va a ser mayor”, alertó.

De igual manera compartió que debido a que el personal se encuentra saturado por eventos que, en su mayoría, son prevenibles.