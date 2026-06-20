Se duplican incendios en casas habitación en Culiacán; Bomberos frena inversión por altos costos operativos

El Cuerpo de Bomberos de Culiacán reportó un incremento del 100 por ciento en los incendios de casas habitación durante el mes de mayo, situación que coincide con una parálisis total en las inversiones de la institución debido al encarecimiento de los insumos operativos.

El Comandante de Bomberos de Culiacán, Efraín Araujo Zazueta, señaló que mientras en mayo del año pasado se atendieron 21 siniestros en hogares, este año la cifra se duplicó a 42 casos, posicionándose como el mes con mayor incidencia en lo que va de 2026.

“En el caso de un comparativo con el mismo mes del año pasado, tenemos precisamente un crecimiento en incendios de casa habitación de un 100 por ciento”, compartió Araujo Zazueta.

La gravedad de la situación se refleja no solo en las estadísticas, sino en la naturaleza de las emergencias atendidas, ya que, de acuerdo con el mando operativo, la corporación ha tenido que intervenir en rescates y recuperación de cuerpos carbonizados dentro de las viviendas.

Además, se ha observado un patrón preocupante en el que algunos inmuebles son violentados con vehículos antes de ser incendiados, lo que suma una complejidad adicional a las labores.

A la par de las emergencias en los hogares, los servicios por fugas de gas LP registraron 37 salidas tan solo en el quinto mes del año.

Otros rubros de alta demanda incluyen el combate a incendios en basuras y terrenos baldíos con 104 incidentes, así como la atención a incendios de vehículos particulares con 14 casos.

Bajo este ritmo, la corporación proyecta cerrar el año con un incremento de hasta el 15 por ciento en el total de servicios atendidos.

Pese a la creciente carga de trabajo, la situación financiera de Bomberos Culiacán atraviesa un momento crítico que ha obligado al patronato a frenar cualquier proyecto de inversión en equipo nuevo.

Araujo Zazueta señaló que el costo operativo se ha disparado, impulsado principalmente por el precio del diésel, que ya ronda los 30 pesos por litro, lo que consume los recursos destinados originalmente a la renovación de equipo de protección personal y unidades de trabajo.

Actualmente, la institución opera con la urgencia de adquirir dos nuevas máquinas extintoras y una pipa, ya que las unidades actuales demandan altos costos de mantenimiento y operación debido a su prolongado tiempo de servicio.

La falta de liquidez ha impedido también la compra programada de tanques de almacenamiento de agua, dejando a la corporación en una etapa de contención económica donde solo se prioriza el gasto necesario para mantener las unidades en la calle.

Un respiro temporal para la corporación llegó a través de la solidaridad internacional, tras recibir una donación de aproximadamente 500 mangueras por parte de un departamento de bomberos en Estados Unidos.

Este apoyo permitirá a la institución dejar de invertir en este insumo específico por un periodo de al menos dos años, permitiendo reorientar esfuerzos hacia la gestión de equipos de aire comprimido y la protección de los elementos.

Hizo un llamado a la ciudadanía para extremar precauciones y contribuir a la prevención de siniestros, asegurando que el departamento mantiene su operatividad las 24 horas del día con sus tres turnos de batallón.

No obstante, reiteró que un descenso en la incidencia de incendios no solo daría descanso al personal, sino que permitiría generar los ahorros necesarios para las inversiones urgentes que requiere la seguridad de Culiacán.