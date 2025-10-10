$!Se encamina reingeniería financiera en la UAS con tendencia del 85% a favor

CULIACÁN._ La jornada para someter a votación el plan de reingeniería financiera en la Universidad Autónoma de Sinaloa, propuesto por el Rector Jesús Madueña Molina, mantiene una tendencia a favor del 85 por ciento de los votos. El presidente de la Comisión de Elecciones y Consultas de la casa rosalina, Tiojari Dagoberto Guzmán Galindo, indicó que los resultados preliminares de los comicios marcan una participación del 80 por ciento del padrón de trabajadores activos y jubilados de la UAS. “Podemos decir que estamos orgullosos por el interés que despertó en la planta docente y administrativa, con los compañeros activos y jubilados, en virtud de la extraordinaria participación”, manifestó.

El universitario precisó que, tras el levantamiento de las 851 urnas disponibles en todo el estado, se encamina la aprobación de esta propuesta de la administración central para modificar las condiciones laborales y contractuales. El encargado de la Comisión destacó que este día de elecciones no registró incidentes en ninguna de las urnas. “No dejamos pasar la oportunidad de agradecer a todo el equipo que hizo posible la realización de la consulta: consejeros, auxiliares y, sobre todo, a las y los trabajadores que, con alto sentido de responsabilidad, se manifestaron en apego a la legislación universitaria y los principios democráticos que hoy prevalecen en la institución”, dijo Guzmán Galindo.