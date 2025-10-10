$!Se encamina reingeniería financiera en la UAS con tendencia del 85% a favor

CULIACÁN._ La jornada para someter a votación el plan de reingeniería financiera en la Universidad Autónoma de Sinaloa, propuesto por el Rector Jesús Madueña Molina, mantiene una tendencia a favor del 85 por ciento de los votos.
El presidente de la Comisión de Elecciones y Consultas de la casa rosalina, Tiojari Dagoberto Guzmán Galindo, indicó que los resultados preliminares de los comicios marcan una participación del 80 por ciento del padrón de trabajadores activos y jubilados de la UAS.
“Podemos decir que estamos orgullosos por el interés que despertó en la planta docente y administrativa, con los compañeros activos y jubilados, en virtud de la extraordinaria participación”, manifestó.
El universitario precisó que, tras el levantamiento de las 851 urnas disponibles en todo el estado, se encamina la aprobación de esta propuesta de la administración central para modificar las condiciones laborales y contractuales.
El encargado de la Comisión destacó que este día de elecciones no registró incidentes en ninguna de las urnas.
“No dejamos pasar la oportunidad de agradecer a todo el equipo que hizo posible la realización de la consulta: consejeros, auxiliares y, sobre todo, a las y los trabajadores que, con alto sentido de responsabilidad, se manifestaron en apego a la legislación universitaria y los principios democráticos que hoy prevalecen en la institución”, dijo Guzmán Galindo.
Los resultados firmes de esta votación serán presentados el lunes 13 de octubre, en sesión ordinaria del Consejo Universitario de la UAS.
La propuesta de reingeniería sometida a escrutinio de la planta docente es una estrategia elaborada y anunciada por el Rector Madueña Molina, como respuesta a la crisis financiera que vive la casa rosalina.
Dicha insuficiencia presupuestal se demostró con la falta de liquidez de la UAS para pagar la prima vacacional a sus empleados en julio pasado, lo que derivó en que solo se pagó el 40 por ciento de esta prestación y únicamente a activos.
El plan diseñado por Madueña Molina consiste en reconfigurar el esquema de jubilación en la UAS, para retener quincenalmente un porcentaje de sus ingresos a cada trabajador para crear un fideicomiso que haga viable sostener la jubilación dinámica.
Asimismo, se prevé un recorte en la nómina universitaria, que según el propio Rector estará orientada a reducir el número de personal de confianza con el que cuenta la UAS.
Otro eje de esta reforma sería la restricción de nuevas contrataciones, así como compactación de unidades académicas, licenciaturas y planes de estudio, con el fin de optimizar los recursos humanos, materiales y económicos de la institución.