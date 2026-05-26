$!Se encuentra Plazuela Antonio Rosales de Culiacán entre escasa vigilancia y falta de mantenimiento

A pesar de mantenerse como un espacio emblemático para el descanso y la convivencia en el corazón de la ciudad, la Plazuela Antonio Rosales presenta signos de deterioro que preocupan a sus usuarios frecuentes, quienes demandan una intervención integral en infraestructura y seguridad. Ciudadanos y trabajadores del sector coincidieron en que la limpieza es un punto a favor del espacio público, la falta de mantenimiento y la escasa vigilancia afecta la experiencia de los visitantes. Rafael Sánchez, quien trabaja como repartidor, fue enfático al señalar que el sitio se encuentra deteriorado y requiere pintura en prácticamente todos sus elementos, desde las bancas hasta las fuentes.







“Una pintada, una manita de gato, a todo porque ya está muy deteriorado todo”, Rafael Sánchez. Por su parte, Samuel Ojeda, quien suma 27 años trabajando como boleador de zapatos en la plazuela, criticó la calidad de las reparaciones previas, especialmente en el suelo. “De repente viene personal correspondiente del ayuntamiento y arreglan, pero yo quiero pensar que no lo arreglan bien porque al tiempo vuelve a salir el mismo problema”, denunció Samuel Ojeda Sicairos.







La seguridad y vigilancia es una de las carencias más sentidas por quienes transitan la zona diariamente. Samuel Ojeda sugirió que, además de reforzar la presencia policial, es necesario darle cara a la plazuela mediante el pintado de lámparas, el kiosco y el encalado de los árboles. Aunque la Plazuela Antonio Rosales resiste como un punto de encuentro vital en Culiacán, el mensaje de sus usuarios es claro: se requiere más que una limpieza superficial para devolverle el esplendor a uno de los rincones más históricos de la capital sinaloense. Para Joaquín León, la plazuela sigue siendo un refugio agradable para realizar trámites o pasar el rato.







