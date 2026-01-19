$!Se esperan lluvias y descenso de temperaturas en la sierra de Sinaloa por canal de baja presión

El clima en Sinaloa presentará variaciones significativas durante las próximas horas, impulsadas principalmente por un canal de baja presión en interacción con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico provocando lluvias y descenso de temperaturas.

Este fenómeno meteorológico incrementará la nubosidad en todo el territorio estatal, favoreciendo cielos de medio nublados a nublados.

A nivel estatal, se indican temperaturas máximas generales de entre 30 y 34 grados y se recomienda a la población de las zonas serranas tomar precauciones ante las lluvias ligeras y el descenso de temperatura matutino.

Para las regiones serranas se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros, específicamente en las zonas de montaña que colinda con los estados de Chihuahua y Durango.

Mientras que en las zonas bajas el ambiente se mantiene de templado a cálido, el frío comenzará a sentirse con mayor intensidad en las partes altas del Estado y para el amanecer de este martes, se pronostican descensos en las temperaturas de Sinaloa.