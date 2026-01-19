$!Se esperan lluvias y descenso de temperaturas en la sierra de Sinaloa por canal de baja presión

El clima en Sinaloa presentará variaciones significativas durante las próximas horas, impulsadas principalmente por un canal de baja presión en interacción con el flujo de humedad proveniente del Océano Pacífico provocando lluvias y descenso de temperaturas.
Este fenómeno meteorológico incrementará la nubosidad en todo el territorio estatal, favoreciendo cielos de medio nublados a nublados.
A nivel estatal, se indican temperaturas máximas generales de entre 30 y 34 grados y se recomienda a la población de las zonas serranas tomar precauciones ante las lluvias ligeras y el descenso de temperatura matutino.
Para las regiones serranas se prevé un aumento en la probabilidad de lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros, específicamente en las zonas de montaña que colinda con los estados de Chihuahua y Durango.
Mientras que en las zonas bajas el ambiente se mantiene de templado a cálido, el frío comenzará a sentirse con mayor intensidad en las partes altas del Estado y para el amanecer de este martes, se pronostican descensos en las temperaturas de Sinaloa.
Para las zonas de montaña que colinda con Chihuahua, las temperaturas serán de entre 7 y 14 grados y en Choix y Badiraguato, la temperatura será de 12 a 16 grados.
En los municipios de Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito y Cosalá, el termómetro oscilará entre los 14 y 18 grados.
Para Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa se mantendrán como las zonas más cálidas, con mínimas entre 16 y 21 grados.
En Culiacán se espera para este lunes 19 de enero un cielo nublado con una temperatura máxima de 33 grados y vientos de hasta 25 kilómetros por hora, sin probabilidades de lluvia inmediata.
Sin embargo, el pronóstico extendido para la ciudad muestra un ligero alivio en el calor para el día de mañana, martes 20 de enero, cuando la temperatura máxima descenderá a los 29 grados bajo cielos nublados.
Hacia el miércoles y jueves, las máximas retornarán a los 33 grados, con cielos que variarán de despejados a nublados y temperaturas mínimas que se mantendrán estables entre los 15 y 16 grados.