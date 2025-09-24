Se está cumpliendo salvaguardar la seguridad en escuelas, asegura SEPyC

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa aseguró que se mantiene el compromiso de reforzar la seguridad en las escuelas ubicadas en zonas con mayor riesgo de violencia, como Villa Juárez, Navolato, donde la Primaria Henry Ford ha resultado afectada por ataques con armas de fuego y la presencia de grupos armados en sus alrededores.

“El compromiso que el Gobernador hizo respecto a salvaguardar la seguridad de los planteles con una base de seguridad se está cumpliendo”, declaró la Secretaria Gloria Himelda Félix Niebla.

La funcionaria señaló que se realizan recorridos y filtros de vigilancia para garantizar que las clases presenciales continúen en comunidades como Villa Juárez.

Padres de familia y maestros han pedido que se valore el regreso temporal a la modalidad virtual, al considerar que la presencia policiaca no elimina el riesgo que representa la violencia en las inmediaciones de los planteles.

En la Primaria Henry Ford, ubicada en un asentamiento de jornaleros agrícolas, la matrícula se redujo de más de 300 a poco más de 100 estudiantes, según los docentes, quienes explican que muchas familias optaron por no enviar a sus hijos a la escuela por el miedo a enfrentamientos y disparos.