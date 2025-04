$!Se evapora afluencia en las aguas termales de Imala; cae al menos un 70% en Semana Santa

“Si han venido, esos días, pero no vienen como antes, la verdad no sabemos. Han de tener miedo pero ahorita aquí estamos, hay militares tenemos el fin de semana la Ruta Segura. Si bien afuera allá están los militares, afuera están los policías y hay tránsito, por la carretera también”, manifestó.

Para qué tener miedo

Desde la colonia Buenos Aires, la señora Fanielma, y su familia tomaron el turibús dispuesto por el Ayuntamiento de Culiacán que partió a las 8:00 horas rumbo a la sindicatura, y que regresará a las 14:00 horas.

Para ella, el camino fue seguro, bajo el ambiente de la música que resonaba en la unidad y la vigilancia policial que resguarda el camino a la comunidad que ha visto muchas veces en visitas anteriores.

“Ahorita está muy calmado, no hay casi gente, no hay casi movimiento pero estamos a gusto, está tranquilo todo, estamos disfrutando.

“Nada de miedo, para qué tener miedo, entre más miedo tienes es peor”, comentó.

Tal es el caso de Alicia Martínez, que viene desde Nogales, Sonora y que nunca deja fuera su visita a las aguas termales de Imala.

Este año, indicó, fue advertida por su familia derivado de la crisis de seguridad, pese a ello, acudió este Sábado de Gloria junto a su madre y sus hijos.

“Sí me decían (que no viniera), pero dije yo ‘¿por qué no?’ y no pues estaba muy tranquila la carretera. A gusto, como todos los años, la verdad. A gusto, sí se ve menos gente pero el camino estuvo a gusto, tranquilo y aquí también me he sentido a gusto.

“Vi muy tranquilo yo el camino, vi seguridad, hay seguridad por todo el camino. Había seguridad, vi tránsito, vi a la Guardia (Nacional) se veía seguro, llegué temprano y nos vamos a ir temprano porque tengo que viajar, sino hasta las cinco que nos sacan”, aseguró.