$!Se extienden obras de ‘Pasos por la Paz’ y generan caos vial en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Las obras del proyecto “Pasos por la Paz”, en el Centro de Culiacán, tenían programada una duración original del 15 al 18 de diciembre, sin embargo, en un recorrido realizado este sábado por la zona se constató que los trabajadores continuaban con la aplicación de pintura, iniciando sus labores alrededor de las 09:30 horas.

El Ayuntamiento de Culiacán había anunciado que los trabajos de intervención en el cruce de la calle Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio terminarían a mitad de semana.

La permanencia de las cuadrillas de trabajo y los cierres viales persistentes han generado una fuerte congestión vehicular en el primer cuadro de la ciudad, afectando el tránsito durante todo el día.

Los ciudadanos del sector, como Ángel, quien trabaja en la zona, informaron que que el tráfico es constante durante el día y la noche, y la falta de una señalización clara ha provocado que muchos conductores queden atrapados en las zonas cerradas.

“De día y noche, aunque la gente se viene con la confianza de que está abierto y nada”, compartió Angel.