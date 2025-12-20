$!Se extienden obras de ‘Pasos por la Paz’ y generan caos vial en el Centro de Culiacán

CULIACÁN._ Las obras del proyecto “Pasos por la Paz”, en el Centro de Culiacán, tenían programada una duración original del 15 al 18 de diciembre, sin embargo, en un recorrido realizado este sábado por la zona se constató que los trabajadores continuaban con la aplicación de pintura, iniciando sus labores alrededor de las 09:30 horas.
El Ayuntamiento de Culiacán había anunciado que los trabajos de intervención en el cruce de la calle Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio terminarían a mitad de semana.
La permanencia de las cuadrillas de trabajo y los cierres viales persistentes han generado una fuerte congestión vehicular en el primer cuadro de la ciudad, afectando el tránsito durante todo el día.
Los ciudadanos del sector, como Ángel, quien trabaja en la zona, informaron que que el tráfico es constante durante el día y la noche, y la falta de una señalización clara ha provocado que muchos conductores queden atrapados en las zonas cerradas.
“De día y noche, aunque la gente se viene con la confianza de que está abierto y nada”, compartió Angel.
Además, relató que, debido al desorden vial por tapar la mitad de la calle, los accidentes han estado a punto de ocurrir, mencionando que incluso algunos postes de protección ya han sido derribados por vehículos.
“Ya tumbaron uno de ahí, se batalla para pasar porque se hace un colón para que pase la gente porque está tapado ese pedazo”, señaló.
Aunque el flujo de estudiantes ha disminuido por el periodo vacacional, el tráfico se mantiene pesado debido a la actividad comercial de la temporada, ya que en la zona convergen diariamente más de 9 mil estudiantes y se generan más de mil empleos, lo que convierte a este crucero en un punto crítico para la movilidad.
Por su parte, el personal que realiza las labores de pintura en los cruceros de Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio, aseguró que las vialidades quedarán totalmente abiertas a la circulación este domingo 21 de diciembre.
Según explicaron, el retraso se debe a la atención de detalles y a la aplicación de diseños con colores especiales que buscan mejorar la seguridad peatonal.
Los trabajadores por parte de Mapasin, que es una iniciativa ciudadana que busca mejorar la movilidad en Sinaloa, informaron que a partir de la próxima semana el proyecto entrará en una nueva fase que contempla la intervención de las banquetas entre las calle Rafael Buelna Tenorio y Vicente Riva Palacio, hasta la zona de la Unidad Académica Preparatoria Central.
Este proyecto es un esfuerzo conjunto entre el Ayuntamiento, Mapasin, el Implan y Bloomberg Philanthropies, orientado a generar entornos más seguros para los peatones en los puntos de mayor afluencia en el Centro de la ciudad.
Por lo pronto, la recomendación para los ciudadanos es extremar precauciones y buscar rutas alternas para evitar los embotellamientos que aún persisten este fin de semana.